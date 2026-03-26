Врач объяснил механизм отравления жидкостью для электронных сигарет

Трагедия в поселке Звездном Кемеровского округа, где от отравления жидкостью для электронных сигарет погиб годовалый малыш, заставила врачей вновь заговорить о смертельной угрозе, которую таят в себе, казалось бы, безобидные флаконы. Главный областной специалист-токсиколог минздрава Кузбасса Константин Сиворонов объяснил, почему даже небольшое количество такой жидкости может убить за секунды, передает A42.RU ⁠.

Яд в красивой упаковке

В основе большинства жидкостей для вейпов — никотин в высоких концентрациях: от 20 до 60 миллиграммов на миллилитр и выше. Для взрослого человека смертельная доза составляет 0,5–1 миллиграмм на килограмм веса. Для ребенка весом 10–12 килограммов смертельными становятся 5–10 миллиграммов чистого никотина.

В стандартном флаконе объемом 30 миллилитров с крепостью 40 миллиграммов на миллилитр содержится 1200 миллиграммов никотина. Это 120 смертельных доз для ребенка. Один глоток — и организм получает ударную порцию яда.

Почему вейп убивает быстрее, чем сигарета

При курении электронной сигареты никотин попадает в организм через легкие, усваивается медленно и частично выводится обратно. При проглатывании жидкость всасывается моментально, и вся доза поступает в кровь одномоментно.

Токсиколог описал механизм отравления: никотин в сверхдозе действует как мощный нейропаралитический яд. Сначала возникают сильные судороги, затем наступает паралич дыхательного центра и нервно-мышечной передачи. Ребенок перестает дышать. Одновременно нарушается сердечный ритм и резко падает артериальное давление. Смерть наступает в считанные минуты.

Спасти может только чудо

В случае с малышом из поселка Звездный счет шел не на минуты, а на секунды. Врач подчеркнул, что даже если бы скорая помощь находилась за углом, она физически не успела бы. Единственный шанс спасти такого пациента — если отравление произойдет прямо в реанимационном зале, где есть аппарат искусственной вентиляции легких и антидоты.

Как защитить детей

Жидкость для вейпов опасна не только для детей, но и для взрослых, однако именно дети становятся самыми уязвимыми жертвами из-за любопытства и яркой упаковки. Врач призвал хранить флаконы с жидкостью в недоступных для детей и животных местах. При малейшем подозрении на проглатывание необходимо немедленно вызывать реанимацию — промедление может стоить жизни.