Врач объяснил причину частых переломов шейки бедра у пожилых

Пик плотности костной ткани человека достигается к 30 годам, после чего начинается постепенная ее потеря. Об этом в комментарии порталу «Страсти» рассказал врач-эндокринолог Станислав Хан. Особенно интенсивно этот процесс протекает у женщин в постменопаузальном периоде.

По словам эксперта, возрастное снижение плотности костей приводит к развитию остеопороза — системного заболевания скелета, которое значительно повышает риск переломов даже при незначительных травмах или неловких движениях.

Наиболее опасным следствием остеопороза является перелом шейки бедра. Как отметил специалист, эта травма крайне тяжело поддается лечению в пожилом возрасте и часто приводит к глубокой инвалидизации и летальному исходу.

В России показатель смертности в течение первого года после такого перелома достигает 60%, что, по мнению Хана, связано с вынужденной обездвиженностью пациентов и развитием осложнений.

Кроме того, подчеркнул врач, коварство остеопороза заключается в его бессимптомном течении. Кости не болят до момента перелома, что делает заболевание незаметным для большинства людей.

Современная медицина предлагает точный метод диагностики — рентгеновскую денситометрию, которая позволяет оценить минеральную плотность костной ткани и выявить проблему на ранней стадии.

Для лечения остеопороза применяются современные препараты, которые не только замедляют потерю костной массы, но и способствуют восстановлению плотности кости, значительно снижая риск патологических переломов. Кроме того, важную роль играют прием кальция и витамина, однако основным методом терапии уже развившегося заболевания такие меры не являются.

