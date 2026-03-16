Врач объяснила, как вечерние тренировки портят сон

Интенсивные занятия спортом поздним вечером могут негативно сказываться на качестве сна. Врач-сомнолог, кандидат медицинских наук Карема Магомедова пояснила РИА Новости , что физические нагрузки вечером перевозбуждают нервную систему, повышают температуру тела и уровень адреналина, что затрудняет засыпание.

Специалист подчеркнула, что для нормального сна температура тела должна снижаться перед сном, а вечерние тренировки нарушают этот процесс. В то же время регулярная физическая активность необходима каждому человеку и положительно влияет на здоровье и сон при правильном распределении нагрузки в течение дня.

Оптимальным временем для занятий спортом Магомедова назвала утро или первую половину дня. Тренировка через один–два часа после пробуждения помогает корректировать циркадный ритм и улучшает ночной сон, отметила врач.

Таким образом, перенос физических нагрузок на первую половину дня и умеренная интенсивность занятий способствуют более быстрому засыпанию и полноценному восстановлению организма ночью.

Ранее сообщалось, что группа ученых раскрыла влияние прогулок на природе на мозг.