Врач объяснила, как вечерний травяной чай снижает сахар и кортизол

Здоровой альтернативой сладким напиткам на ночь может стать травяной чай, рассказала диетолог Трейси Локвуд Беккерман в интервью Eating Well.

По словам специалиста, оптимально, если напиток будет с корицей: эта специя помогает снижать уровень сахара в крови у людей с диабетом второго типа. Также травяной чай предотвращает обезвоживание, которое, в свою очередь, способно повышать уровень глюкозы, пояснила она.

Диетолог добавила, что чашка горячего чая вечером помогает расслабиться, а это, в свою очередь, снижает уровень гормона стресса кортизола.

«Медленный и осторожный прием травяного чая, такого как ромашковый или лавандовый, помогает организму расслабиться», — сказала Беккерман.

