Врач объяснила, какая токсичная эмоция мешает вам двигаться вперед

По мнению специалистов, существует одна особенно разрушительная эмоция, которая способна серьезно подорвать ментальное благополучие. Речь идет о чувстве вины, которое, как объясняют эксперты, буквально приковывает человека к прошлому. Об этом сообщает La Razon.

Психиатр Мариан Рохас Эстапе указывает, что вина оказывает крайне негативное влияние на психологическое состояние. Эта эмоция считается одной из самых вредных для душевного здоровья. Специалист описывает ее как токсичное переживание, которое не позволяет жить настоящим и тормозит движение вперед. Постоянное чувство вины лишает человека энергии, может стать причиной развития депрессивных состояний и создает большие трудности в принятии даже простых решений.

Как поясняет врач, это чувство часто рождается из осознания собственной неправоты или из-за ощущения, что человек не оправдал надежд — своих собственных или тех, что возлагали на него другие. Наибольший ущерб наносит застревание в этом состоянии. Чем дольше человек обдумывает свою ошибку, тем сильнее становится его переживание и тем дальше он отдаляется от конструктивных действий. Вместо того чтобы извиниться или обсудить ситуацию, он начинает избегать решения проблемы. В итоге его жизнь перестает фокусироваться на текущем моменте и полностью уходит в прошлое.

