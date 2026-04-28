Врач объяснила, почему антидепрессанты не вызывают наркотической зависимости

Врач Алена Парецкая в беседе с журналистами развеяла самые распространенные страхи, которые заставляют пациентов отказываться от приема антидепрессантов даже при тяжелых депрессиях и тревожных расстройствах. Специалист подчеркнула, что многие мифы, связанные с этими препаратами, не имеют ничего общего с реальностью, и призвала не бояться обращаться за помощью, передает vlg.aif.ru .

По ее словам, первый и самый устойчивый миф заключается в том, что антидепрессанты лечат исключительно депрессию. На самом деле история этих препаратов началась с лечения туберкулеза. Когда пациентам в середине прошлого века начали давать ипрониазид, врачи заметили парадоксальный эффект: обреченные люди вдруг начинали чувствовать себя счастливыми. Парецкая пояснила, что сегодня эти лекарства успешно применяются при тревожных расстройствах, синдроме раздраженного кишечника, фибромиалгии и хронической боли, а объединяет их одно — способность влиять на нейромедиаторы, которые передают сигналы между нервными клетками.

Второе распространенное заблуждение касается якобы необратимого изменения личности. Медик убеждена, что правильно подобранный препарат не меняет человека, а возвращает его к себе настоящему. Когда уходят симптомы — тревога, бессонница, упадок сил, — восстанавливается нормальная работа нервной системы и качество жизни. По ее мнению, путаница возникает из-за кинематографа, где любят демонстрировать сильнодействующие психотропные средства, а не мягкие современные антидепрессанты.

Третий страх связан с риском развития зависимости. Врач объяснила, что настоящая зависимость подразумевает непреодолимую тягу к веществу и потерю контроля над дозировкой, чего при приеме этих лекарств не происходит. Они не дают быстрого «наркотического» эффекта. При этом существует синдром отмены, который проявляется головокружением, тошнотой или тревогой при резком прекращении приема. Именно поэтому, подчеркнула Парецкая, антидепрессанты следует принимать только под контролем специалиста и отменять их постепенно.

Наконец, многие ожидают мгновенного эффекта и бросают лечение, не увидев результата через пару дней. Специалист заверила, что работа нейронных связей требует времени: первые заметные улучшения наступают через две недели, а иногда и через месяц. Стабильный же результат может сформироваться лишь через месяц-два после начала терапии, а само лечение длится от полугода до года, чтобы положительные изменения успели закрепиться. Врач резюмировала, что только специалист может определить необходимость приема и подобрать конкретный препарат.