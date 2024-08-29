Врач общей практики Бублик раскрыла реальную опасность «витаминных капельниц»

Недавно медики обрушились с критикой на популярные у людей «витаминные капельницы». Врач общей практики Наталья Бублик рассказала о пользе и вреде подобного рода терапии. Об этом сообщила Pravda.Ru.

По ее словам, в целом любая внутривенная манипуляция создает риск.

Медик уточнила, что информация о том, что из-за такой капельницы может оторваться тромб, не соответствует действительности. У возникновения тромбоэмболии — другие факторы.

По ее мнению, например витамины группы Bследует получат только внутримышечно и внутривенно. А противопоказания к применению капельниц всегда составляются индивидуально врачом.

Ранее сообщалось, что в Казани мужчина умер на второй день после капельницы от похмелья.