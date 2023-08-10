Врач Овнанян определила категории людей, наиболее подверженных укусам ос

По словам врача-профилактика Эвелины Овнанян, осы наиболее часто кусают ярко одетых и весьма надушенных людей. Об этом сообщает NEWS.ru .

Она уточнила, что аллергики тяжелее переносят нападения этих насекомых, а для остальных людей нападение ос является относительно безопасным.

По мнению медика, аромат духов и сладких напитков, а также фруктов осы принимают за цветы.

Она добавила, что эти насекомые реагируют на мокрое тело после купания.

Овнанян уточнила, что смертельным для человека является более 50 осиных укусов, однако к врачу следует обратиться после двух нападений подряд.