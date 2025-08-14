Врач перечислила признаки опасного арбуза

Арбуз неправильной формы и с глянцевой поверхностью может содержать нитраты, поэтому он может быть опасен для здоровья, рассказала в интервью изданию «Лента.ру» врач-терапевт клиники «Будь Здоров» Диана Глистенкова.

У качественного арбуза яркий, контрастный рисунок и светлое «земляное пятно» на боку. Его мякоть должна быть яркой, крупинчатой и блестящей, добавила эксперт.

При выборе арбуза следует обращать внимание на его кожуру: важно, чтобы на ней не было никаких механических повреждений, трещин.

Не стоит покупать разрезанный арбуз или с надрезанной мякотью, чтобы избежать заражения различными болезнетворными микроорганизмами, предупредила врач.

Перед тем как разрезать арбуз, его нужно тщательно промыть теплой водой, это позволит минимизировать риск заражения кишечной инфекцией.

