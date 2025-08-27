Врач перечислила риски «диеты драной кошки»

В социальных сетях набирает популярность новый гастрономический тренд — «диета драной кошки». Ее принцип строится на отказе от термической обработки пищи: в рационе преобладают рыбные консервы, соленья, крекеры, кисломолочные продукты, ягоды и свежие салатные листья. Авторы методики утверждают, что такой подход не только способствует снижению веса, но и улучшает состояние кожи. Однако медицинские специалисты относятся к этой диете скептически. Врач-эндокринолог и диетолог Анастасия Тараско в интервью радио Sputnik пояснила , что подобный рацион противоречит базовому принципу здорового питания — еда должна приносить удовольствие.

Она уточнила, что монотонное меню быстро приедается, что приводит к психологическому дискомфорту и может провоцировать срывы на сладкое.

По мнению медика, с точки зрения эффективности, «диета драной кошки» работает лишь за счет резкого ограничения калорийности и однообразия — люди просто начинают меньше есть потому, что пища перестает нравиться. Никаких чудодейственных компонентов в консервах или соленых овощах нет. Что касается заявлений об улучшении состояния кожи при экземе или псориазе, они не выдерживают критики. Для таких заболеваний важно сбалансированное питание с ограничением простых углеводов и насыщенных жиров, которых в консервах как раз много. К тому же, из рациона полностью исчезают цельнозерновые продукты — важный источник клетчатки.

Она подчеркнула, что подобные ограничительные диеты не только не полезны, но и требуют дополнительных усилий для составления хотя бы минимально разнообразного меню. Для долгосрочного сохранения здоровья и хорошего самочувствия лучше выбирать полноценное и вкусное питание, а не экстремальные гастрономические тренды.

