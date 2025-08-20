Врач пояснил, почему при замене тазобедренного сустава нужна долгая реабилитация

Эндопротезирование тазобедренного сустава остается одним из наиболее сложных, но жизненно необходимых вмешательств в современной травматологии. После операции пациента ждет длительный восстановительный период — первые две недели уходят исключительно на заживление послеоперационных ран, а полная реабилитация может занимать от четырех месяцев до года. Как пояснил врач-терапевт Андрей Кондрахин, столь продолжительный срок обусловлен необходимостью заново обучать организм двигательным навыкам. Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

Он добавил, что скорость восстановления индивидуальна и зависит от физической формы пациента, наличия сопутствующих заболеваний и психологического состояния. При этом операция отличается демократичностью в плане противопоказаний — ее проводят даже возрастным пациентам после стабилизации хронических заболеваний, а процент успешных результатов достигает 85–90%.

По мнению медика, однако риски сохраняются даже при благоприятном прогнозе. Наиболее серьезными осложнениями специалист называет разрушение эндопротеза при нарушении реабилитационного режима, образование тромбов у пациентов с проблемами свертываемости крови, отторжение имплантата с последующим нагноением и сепсис, который в крайних случаях может привести к летальному исходу.

Он подчеркнул, что итогом успешного вмешательства становится не просто возвращение мобильности, но и кардинальное улучшение качества жизни. При соблюдении всех медицинских предписаний и поэтапном прохождении реабилитации пациенты получают возможность вернуться к полноценной активности, что делает эту сложную операцию оправданным решением при тяжелых повреждениях сустава.

