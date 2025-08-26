Врач пояснила необходимость совмещения нескольких прививок

В России началась масштабная прививочная кампания против гриппа. Практически во все регионы уже поступили вакцины, содержащие три-четыре актуальных штамма вируса. Особенностью этого сезона стала рекомендация совмещать вакцинацию от гриппа с прививкой против пневмококковой инфекции. Как пояснила ведущий специалист проекта Vakcina.ru врач-биофизик Нелли Соседова, такое решение связано с ростом случаев пневмонии вирусной этиологии и увеличением смертности от пневмококковой инфекции в прошлом году. Об этом сообщает радио Sputnik.

По ее словам, обе прививки можно сделать в один день, что особенно важно для старшего поколения — наиболее уязвимой группы перед пневмонией. При этом среди молодежи наблюдается рост заболеваемости менингококком, поэтому вакцинация рекомендована и для лиц старше 17 лет.

Медик подчеркнула, что все используемые вакцины являются низкореактогенными и высокоэффективными, они применяются в России не первый год и имеют минимальные риски побочных явлений. Это выгодно отличает их от потенциальных осложнений заболеваний, таких как сердечно-сосудистые патологии или бактериальные инфекции, особенно у людей с ослабленным иммунитетом.

По ее мнению, своевременная вакцинация остается наиболее надежным и проверенным способом защиты не только от гриппа, но и от опасных сопутствующих инфекций. Это особенно актуально для групп риска и лиц с хроническими заболеваниями.

