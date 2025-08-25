Вирусолог Аграновский раскрыл действие вакцины от штамма коронавируса «Стратус»

В России фиксируется рост случаев заражения новым вариантом коронавируса «Стратус». По данным главы Роспотребнадзора Анны Поповой, на конец августа было выявлено уже 384 случая, и эта цифра будет увеличиваться на фоне сезонного подъема заболеваемости. Однако, по словам экспертов, несмотря на высокую заразность, этот штамм не несет принципиально новых угроз. Как пояснил вирусолог Алексей Аграновский, «Стратус» характеризуется высокой контагиозностью, но низкой патогенностью. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он уточнил, что это означает, что он легко передается, но в большинстве случаев вызывает лишь легкие симптомы, схожие с обычным ОРВИ. Такой эволюционный путь вируса — заражать больше, но вредить меньше — является ожидаемым и даже благоприятным сценарием.

По мнению медика, тем не менее в условиях осеннего всплеска респираторных заболеваний избежать заражения будет сложно. Для большинства здоровых людей встреча с «Стратусом» пройдет без серьезных последствий, однако группам риска — пожилым, людям с хроническими заболеваниями и ослабленным иммунитетом — стоит рассмотреть возможность вакцинации. Существующие вакцины созданы не под конкретно этот штамм, но все же способны смягчить течение болезни.

Он резюмировал, что итогом становится ситуация, требующая не тревоги, а осознанного подхода. Штамм «Стратус» постепенно вытеснится другими вариантами по мере формирования иммунной прослойки, а текущая эпидемиологическая обстановка остается под контролем. Ключевая рекомендация для россиян — оценить индивидуальные риски и при необходимости обратиться к врачу для решения вопроса о вакцинации, чтобы осенний период прошел без осложнений для здоровья.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что прививка от гриппа не защитит от нового штамма COVID-19, но вакцинироваться надо.