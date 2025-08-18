Врач пояснила влияние курения на работоспособность

Курильщики показывают меньшую эффективность на работе из-за воздействия никотина на организм. Как пояснила врач общей практики Елена Павлова, вредная привычка негативно влияет на когнитивные функции, ухудшает концентрацию внимания и снижает физическую выносливость. Об этом сообщает NEWS.ru.

По ее словам, курение ухудшает как физическое, так и психическое состояние. Никотин сужает сосуды, в том числе в головном мозге, из-за чего снижается продуктивность. Курильщики часто испытывают зависимость от перекуров, и без дозы никотина им сложнее сосредоточиться. Это приводит к преждевременному износу нервной системы, ухудшению памяти и способности концентрироваться. Кроме того, из-за недостаточного поступления кислорода в организм снижается физическая выносливость, что особенно критично для работников, чья деятельность требует активности.

Медик добавила, что никотин нарушает естественную выработку дофамина — гормона, отвечающего за мотивацию и удовольствие. В результате курильщикам сложнее сохранять долгосрочную рабочую вовлеченность. Также курение усиливает тревожность и раздражительность, что негативно сказывается на способности обучаться и адаптироваться к новым задачам.

По ее мнению, курение не только вредит здоровью, но и снижает профессиональные показатели. Ухудшение когнитивных функций, недостаток мотивации и повышенная утомляемость делают курильщиков менее эффективными сотрудниками. Отказ от вредной привычки может не только улучшить самочувствие, но и повысить продуктивность на работе.

