Юрист назвал ситуации, когда перекур может стоить работы

Трудовое законодательство позволяет работодателям наказывать сотрудников за курение в неположенных местах вплоть до увольнения. Как пояснил юрист Михаил Салкин, время, потраченное на перекуры, не подлежит оплате, если оно не закреплено в трудовом договоре. Об этом сообщает NEWS.ru.

Правозащитник привел пример из судебной практики: в 2013 году брянский работник был уволен за систематическое курение вне специальных зон, и суд поддержал решение работодателя. Хотя прямой запрет на курение законодательством не предусмотрен, закон разрешает его только в оборудованных местах.

По его словам, работодатель может просто не создавать курилки. В этом случае сотрудники юридически лишаются возможности курить на территории предприятия. Таким образом, у руководства есть законные рычаги для борьбы с перекурами — от штрафных санкций до расторжения трудового договора с нарушителями.

По мнению юриста, ситуация создает правовой парадокс: формально курение не запрещено, но при отсутствии специальных мест становится невозможным. Это заставляет курящих сотрудников либо искать лазейки, либо вовсе отказываться от вредной привычки в рабочее время.

