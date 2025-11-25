«Врач предупредил»: эта поза для сна разрушает позвоночник — проверьте, не спите ли вы так

Некоторые привычные положения тела во время ночного отдыха могут навредить организму. Об этом в интервью Life.ru рассказал врач-невролог Сергей Чеблуков.

Самой вредной и потенциально опасной позой эксперт назвал сон на животе. В таком положении неестественно прогибается позвоночник, а внутренние органы находятся под давлением.

Такая поза, по словам специалиста, может приводить к болевым ощущениям в спине и шее, а также нарушать работу дыхательной системы. Не рекомендуется и сон в так называемой позе эмбриона, когда тело сильно сгруппировано.

Самая правильная и полезная поза для сна — на спине. В этом положении позвоночник сохраняет нейтральное положение, шея расслаблена, а внутренние органы не сдавливаются. Она способствует полноценному отдыху и восстановлению организма.

Полезным считается и сон на боку, особенно на левом — такая поза может улучшать работу пищеварительной системы.

Невролог отметил, что качественный сон в правильных позах является важным фактором в замедлении развития деменции. Поддержание здоровья сосудов головного мозга, которое напрямую связано с качеством ночного отдыха, помогает сохранять когнитивные функции.

Ранее психолог Нурия Рур сравнила недостаток сна с алкогольным опьянением.