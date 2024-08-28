Врач-офтальмолог Полякова развеяла популярные мифы о зрении

Врач-офтальмолог клиники 3Z Светлана Полякова в беседе с RuNews24.ru рассказала про самые распространенные мифы о зрении, многие из которых вбили в голову с детства.

По словам врача, употребление моркови и черники не способно улучшить зрение, но именно эти продукты могут поддержать функции глаз. Полезными станут продукты с содержанием ретинола. Например, это говяжья печень, яйца и рыбий жир.

Специалист подтвердила, что постоянное использование кондиционера может навредить глазам, так как это вызывает сухость. Важно создать хорошее освещение, а при чтении настроить удобный и крупноватый шрифт. Как подчеркнула эксперт, стоит учитывать, что у гаджета излучаемый свет, а у книг — отраженный. Последний более благоприятен для зрения.

Чтение в темноте не испортит ваше зрение, но при этом устают глазные мышцы. Орган зрения умеет приспосабливаться к плохому освещению — зрачок глаза расширяется, благодаря чему попадает больше света. Так глаз привыкает к плохому освещению.

Полякова напомнила, что нельзя смотреть на солнце даже в очках, заглядываться на сварку и яркие эффекты. Можно получить временный эффект слепоты, катаракту или молекулярную дегенерацию.

Эксперт опровергла, что линза может остаться навсегда за глазом: это невозможно из-за его строения. Также невозможно ослепнуть после родов. Возможно отслоение сетчатки из-за повышения давления при близорукости. В этом случае женщинам следует обратиться к офтальмологу минимум три раза до родов.

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