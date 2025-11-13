Врач предупредил о зимней опасности для сердца

С наступлением морозов люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями сталкиваются с особым видом приступов — холодовой стенокардией. Как пояснил кардиолог Сергей Васильев в интервью «Вечерней Москве», это состояние возникает из-за рефлекторного спазма сосудов при воздействии низких температур на кожу, что особенно опасно при уже существующем атеросклерозе.

По его словам, провоцирующими факторами выступают не только низкие температуры, но и дополнительные нагрузки: тяжелая зимняя одежда, сокращение светового дня, вызывающее психоэмоциональное напряжение, а также холодный ветер, усиливающий сосудистый спазм. Особую опасность представляет курение на улице, поскольку никотин дополнительно сужает сосуды.

Медик уточнил, что при возникновении болей за грудиной рекомендуется немедленно зайти в теплое помещение, принять назначенные препараты и при сохранении симптомов обратиться за медицинской помощью. Для профилактики следует выбирать легкую, но теплую одежду, прикрывать лицо шарфом в ветреную погоду и поддерживать позитивный эмоциональный настрой.

По его мнению, холодовая стенокардия служит важным сигналом о неблагополучии сердечно-сосудистой системы. Соблюдение профилактических мер и своевременное обращение к кардиологу позволяют снизить риски и пережить зимний сезон без серьезных осложнений для здоровья.

