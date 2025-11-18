Врач предупредил об опасности использования смартфона перед сном

Вечернее использование смартфона стало скрытой причиной массовых проблем со сном, способной провоцировать серьезные заболевания. Как пояснил врач-невролог Павел Хорошев, экранный свет и эмоциональное содержание ленты новостей синхронно повышают уровень кортизола — гормона стресса, который подавляет естественные механизмы засыпания. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в результате человек не только долго не может уснуть, но и лишает себя полноценного ночного отдыха. Это нарушает критически важный процесс «уборки» в мозге, который происходит во сне. Систематический недосып создает почву для развития деменции, включая болезнь Альцгеймера, и даже повышает риски онкологических заболеваний, предупреждает специалист.

Медик добавил, что эффективной альтернативой гаджетам может стать простое упражнение для памяти — мысленное восстановление прошедшего дня в деталях, от пробуждения до вечера. Эта практика не только естественным образом расслабляет сознание, помогая быстро заснуть, но и служит отличной тренировкой когнитивных функций.

По его мнению, отказ от смартфона перед сном становится не просто рекомендацией, а важным вкладом в долгосрочное здоровье мозга и организма в целом. Формирование правильного вечернего ритуала — ключ к качественному отдыху и профилактике тяжелых заболеваний.

Ранее он предупредил об атрофии мозга из-за частого использования смартфона.