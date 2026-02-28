Врач предупредил об опасности «полезных» перекусов

Наибольшую опасность для детских зубов представляют не только конфеты, но и привычные продукты, которые родители считают безопасными. Об этом « Газете.Ru » сообщил кандидат медицинских наук, челюстно-лицевой хирург, стоматолог-хирург клиники «Наудент» Кирилл Поляков.

По его словам, на первом месте по вреду — липкие сладости: ириски, мармелад, жевательные конфеты и пастила. Они надолго задерживаются на жевательных поверхностях и между зубами, создавая условия для активного размножения бактерий.

Вторую группу риска составляют сладкие напитки — соки, компоты, подслащенный чай и детские напитки без газа. Кислоты и сахар постепенно разрушают эмаль, особенно если ребенок пьет их небольшими порциями в течение дня.

Опасность также представляют сухие и хрустящие перекусы: печенье, крекеры, хлебцы и сухие завтраки. Их частицы застревают между зубами и способствуют развитию кариеса. Сухофрукты содержат высокую концентрацию сахара, а частое употребление кислых фруктов и ягод может истончать эмаль.

Эксперт подчеркнул, что детский кариес нередко развивается быстро и без выраженной боли. Снизить риски помогают простые меры: ограничение сладкого, вода после еды, регулярная гигиена и профилактические визиты к стоматологу.

Ранее в Госдуме напомнили о новых датах оплаты коммунальных услуг.