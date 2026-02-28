В Госдуме напомнили о новых датах оплаты коммунальных услуг

Фото: [ Индивидуальный электрический счетчик и домофон установлены в новой квартире дома для переселенцев/Медиасток.рф ]

С 1 марта в России вступают в силу изменения, касающиеся сроков оплаты жилищно-коммунальных услуг. Гражданам предоставят больше времени для внесения платежей, а сами квитанции начнут направлять позже, чем это происходит сейчас.

Как сообщил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев, предельная дата оплаты коммунальных услуг переносится с 10-го на 15-е число каждого месяца. Соответствующие корректировки начнут действовать уже с начала марта.

Кроме того, изменится порядок направления платежных документов. Если ранее счета за жилое помещение и коммунальные услуги формировались и направлялись с первого числа месяца, то теперь их будут выставлять начиная с пятого числа.

По словам парламентария, пересмотр сроков должен сделать систему расчетов более удобной для граждан. Ожидается, что дополнительное время позволит россиянам более гибко планировать личные расходы и снизит риск просрочек.

