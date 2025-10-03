Врач предупредил россиян о болезнях, которые можно определить по цвету ушной серы

Цвет ушной серы может свидетельствовать о различных патологических процессах, происходящих не только в ухе, но и во всем организме. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-отоларинголог Роман Овдей.

Ушная сера, выполняющая важные защитные, смазывающие и очищающие функции, в нормальном состоянии имеет светло-коричневый или желтоватый оттенок.

По словам специалиста, изменение цвета этого секрета может указывать на наличие грибковой или бактериальной инфекции, повышенную сухость кожных покровов или даже кровоизлияние в слуховом проходе.

«Так, черная сера чаще всего связана с грибковой инфекцией уха (отомикоз). Это состояние требует лечения антигрибковыми препаратами. Черный цвет возникает из-за размножения грибка и скопления его продуктов жизнедеятельности в серных отложениях», — сказал Овдей.

Он также заявил, что самостоятельно удалять серу из ушной раковины нельзя, поскольку это может привести к механическому повреждению нежного эпителия ушного канала и усугублению существующих проблем.

Специалист подчеркнул, что при любых изменениях цвета ушной серы, особенно если это сопровождается другими симптомами, такими как зуд, боль или выделения, необходимо обратиться за профессиональной медицинской помощью к врачу-отоларингологу для проведения комплексного обследования и назначения адекватного лечения.

