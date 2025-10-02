Природный щит: диетолог раскрыл самые полезные для здоровья семечки

Врач-эндокринолог и диетолог Антон Поляков в интервью aif.ru назвал семечки, которые могут дать сырые семена.

Эксперт включил тыквенные семечки в тройку самых полезных семян наряду с льняными семенами и семенами чиа, отметив их комплексное воздействие на организм. Он отметил, что тыквенный продукт содержит рекордное количество цинка и других ценных нутриентов.

При этом можно использовать метод заваривания горячей водой. Например, льняные семечки приобретают обволакивающие свойства и улучшают пищеварение.

Тыквенные семечки можно самостоятельно извлекать из сезонных овощей, сохраняя их в необработанном виде для поддержания противопаразитарных свойств.

