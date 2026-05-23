Выросли с теленка: Минниханов показал секретный живой подарок из Азии

Глава Татарстана похвастался пушистым презентом от Гурбангулы Бердымухамедова. Пара маленьких алабаев составит компанию их знаменитому старшему брату Акдусу, который уже успел вырасти «с теленка» и завоевать титул чемпиона страны, пишет Газета.ру.

Символ дружбы народов и новые клички питомцев

Глава Республики Татарстан Рустам Минниханов поделился со своими подписчиками в социальных сетях радостной новостью о получении необычного и ценного подарка. Председатель Халк Маслахаты и национальный лидер туркменского народа Гурбангулы Бердымухамедов в знак крепких дружеских отношений между республиками передал руководителю региона пару породистых щенков туркменского алабая.

Рустам Минниханов выразил глубокую и искреннюю признательность Лидеру Туркменистана за этот ответный жест. Известно, что новоиспеченные питомцы — разнополая пара, родившаяся в марте. Глава Татарстана уже выбрал для них звучные традиционные клички: кобеля назвали Алабай, а маленькую суку — Аладжа. Животные будут воспитываться вместе и составят компанию первому псу руководителя республики.

История успехов знаменитого пса Акдуса

Новый подарок от Гурбангулы Бердымухамедова стал продолжением давней традиции. Первый чистокровный щенок белого алабая по кличке Акдус (в переводе — «Белый друг») появился у Рустама Минниханова еще в мае 2021 года, также будучи подаренным туркменским лидером. За прошедшие годы собака превратилась в настоящего любимца местной публики и предмет гордости хозяина.

Спустя три года после появления в доме Минниханов с юмором рассказывал в сети, что его любимец Акдус стремительно вырос, «стал размером с хорошего теленка» и демонстрирует феноменальный аппетит. Помимо внушительных габаритов, пес подтвердил и свои высокие чистокровные стандарты на профессиональном уровне. В январе 2024 года Российская кинологическая федерация официально признала Акдуса Чемпионом России после серии успешных выступлений на всероссийских выставках. Именно триумф первого питомца вдохновил туркменскую сторону на отправку новой пары собак во время недавнего визита Бердымухамедова в Казань.

Особенности среднеазиатской овчарки

Порода алабай, более известная в мире как среднеазиатская овчарка, признана национальным достоянием и официальным символом Туркменистана. Данная порода формировалась на протяжении нескольких тысячелетий в суровых климатических условиях азиатских регионов. Исторически эти сильные, бесстрашные и преданные собаки использовались кочевыми племенами для охраны отар скота от хищников и защиты жилища, что закрепило за ними репутацию идеальных сторожей.