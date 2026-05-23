Появился полный состав участников Российской премьер лиги на сезон 2026 2027

По итогам драматичных ответных стыковых матчей сформировался окончательный список из 16 футбольных клубов, которые выступят в элитном дивизионе российского футбола в сезоне 2026/2027. В высшей лиге остались тольяттинцы и махачкалинцы. Об этом пишет РГ.

Итоги ответных стыковых матчей

В российском футболе официально завершилась программа переходных (стыковых) матчей за право сохранения прописки в Мир Российской Премьер-Лиге (РПЛ). По результатам субботних противостояний оба представителя элитного дивизиона, финишировавшие по итогам регулярного чемпионата в зоне стыков, сумели отстоять свои позиции и гарантировали себе участие в следующем розыгрыше турнира.

Тольяттинский «Акрон» принимал на своем поле волгоградский «Ротор». Имея комфортный задел после первой гостевой встречи, завершившейся победой волжского клуба со счетом 2:0, в ответном поединке тольяттинцы предпочли действовать прагматично. Несмотря на минимальное домашнее поражение со счетом 0:1, «Акрон» отпраздновал успех по сумме двух встреч (2:1) и не допустил понижения в классе.

Еще более уверенно барьер переходных матчей преодолело «Динамо» из Махачкалы. После минимальной гостевой победы (1:0) над екатеринбургским «Уралом», в ответной домашней игре в Каспийске дагестанский коллектив закрепил свой триумф, отправив в ворота соперника два безответных мяча (2:0). Таким образом, уральцы не сумели вернуться в РПЛ и продолжат выступление в Первой лиге.

Формирование состава участников на сезон 2026/2027

Сразу после финального свистка в переходных играх определился полный и окончательный список из 16 футбольных клубов, которые разыграют между собой титул чемпиона страны в следующем сезоне. По итогам ротации лигу напрямую покинули «Сочи» и «Нижний Новгород», а их места заняли триумфаторы Первой лиги — воронежский «Факел» и московская «Родина», которая готовится к своему историческому дебюту в высшем дивизионе.

Благодаря выходу «Родины», в Премьер-Лиге впервые с сезона 2022/2023 будет представлен мощный столичный десант сразу из пяти команд (вместе со «Спартаком», «Локомотивом», ЦСКА и «Динамо»). География нового сезона обещает быть максимально обширной — от Калининграда до Махачкалы и Грозного. Стартовые туры нового футбольного марафона запланированы на конец июля.