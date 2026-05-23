Полная изоляция от пассажиров: зачем водителя КаВЗ заперли в отдельной кабине

Новый уровень комфорта в кабине и пассажирском салоне

Курганский автобусный завод (КаВЗ) провел официальную премьеру модернизированного городского автобуса КаВЗ-4270, который традиционно является флагманом производственной линейки предприятия. Обновленная машина ориентирована на обслуживание загруженных муниципальных маршрутов с интенсивным трафиком и способна одновременно вмещать до 90 пассажиров.

Проектируя рестайлинговую версию, инженеры завода сделали ключевой акцент на радикальном улучшении эргономики и создании комфортной среды. На крыше автобуса разместили производительную моноблочную систему кондиционирования воздуха. Серьезным инфраструктурным изменением стало обустройство полноценного обособленного рабочего пространства водителя закрытого типа, полностью отделенного от пассажирской зоны глухой защитной перегородкой.

Внутри кабины смонтировали автономную климатическую установку, современную рулевую колонку с возможностью индивидуальной регулировки по вылету и углу наклона, а также солнцезащитные шторки пантографного типа. Особого внимания заслуживает новое водительское кресло на регулируемой пневматической подвеске, оснащенное встроенной системой многоуровневого подогрева и эргономичными складными подлокотниками, что призвано минимизировать утомляемость человека во время многочасовых городских смен.

Технические параметры и рыночные перспективы

С точки зрения агрегатной базы автопроизводитель сохранил гибкость предложения для коммерческих перевозчиков и муниципальных парков. Потенциальным покупателям модернизированного КаВЗ-4270 доступны на выбор два типа силовых агрегатов:

Отечественный рядный дизельный двигатель ЯМЗ, развивающий мощность в 210 лошадиных сил.

Экологичный газовый мотор Yuchai, работающий на компримированном природном газе и выдающий 214 л. с.

КаВЗ-4270 уверенно удерживает статус наиболее востребованного и продаваемого продукта в портфеле завода. Выход на внутренний рынок столь глубоко проработанной и комфортабельной модификации позволит курганскому предприятию существенно укрепить свои позиции в сегменте пассажирских перевозок большой вместимости и составить жесткую конкуренцию ключевым игрокам отрасли.