Врач Продеус дал оценку росту заболеваемости коронавирусом в мире

По информации ВОЗ, заболеваемость коронавирусом выросла в мире на 80%. Доктор медицинских наук Андрей Продеус дал комментарий относительно ситуации. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, в мире насчитывается свыше полутора миллионов заболевших, однако смертность составляет 2,5 тыс. человек в день, что свидетельствует о том, что динамика положительная.

Медик подчеркнул, что в настоящее время COVID-19 не несет за собой летального исхода.

По его мнению, смысла в массовом тестировании также нет, просто следует носить маски и при наличии простуды быть дома.