Врач-пульмонолог Бекетов перечислил анализы, которые важно сдать после перенесенного COVID-19

По словам врача-пульмонолога Владимира Бекетова, людям, перенесшим коронавирусную инфекцию, следует проверить состояние почек и оценить риск тромбообразования. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что также следует сдать некоторые анализы, вроде анализа крови с расширенной лейкоцитарной формулой для оценки уровня системного воспаления и анализа на маркер развития бактериального осложнения, поскольку это может вызывать необходимость применения антибиотиков.

По мнению медика, также стоит оценить работу почек.

Он подчеркнул, что эти рекомендации носят информационный характер, в данном случае необходима консультация врача.