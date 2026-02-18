Сибирская язва, малярия, столбняк: Минздрав Киргизии отчитался о редких, но опасных инфекциях

В Киргизии по итогам 2025 года зафиксирован значительный рост инфекционных заболеваний. Как сообщил в эфире «Биринчи радио» заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач республики Рыспек Сыдыгалиев, всего зарегистрировано 491 516 случаев инфекционных болезней, что на 36,3% превышает показатели 2024 года.

Основную долю заболеваемости (81,9%) составляют острые вирусные инфекции, включая ОРВИ и грипп, число которых выросло в 1,5 раза. Также отмечен рост острых кишечных инфекций — на 15,2%, бруцеллеза — на 1,3%.

Особую тревогу вызывает динамика социально значимых заболеваний. Количество людей с ВИЧ-инфекцией увеличилось на 8,2%, а заболеваемость сифилисом выросла на 2,1%. В прошлом году также зафиксированы единичные случаи особо опасных инфекций: шесть случаев сибирской язвы, пять случаев завозной малярии, три случая гепатита Е и один случай столбняка.

При этом эпидемиологи отмечают позитивную динамику по ряду направлений. По сравнению с 2024 годом снизилась заболеваемость сальмонеллезом (в 1,6 раза), острыми энтеральными вирусными гепатитами (в 2,5 раза), гемоконтактными гепатитами (на 29,6%), туберкулезом (на 2,9%), менингитами (на 18,2%), корью (в 1,6 раза) и паротитом (на 33%).

Ранее онколог предупредил о риске развития рака из-за случайных половых связей.