Врач раскрыл, почему тревожность бьет по телу раньше психики

Многие думают, что тревога — это просто мысли «а вдруг что-то случится?». На деле тело часто знает о ней раньше, чем мозг. Врач-невролог Петр Соков объясняет: тревожность бьет не только по психике, но и по организму в целом — учащенное сердцебиение, внутренняя дрожь, тошнота и бессонница могут быть ее прямыми физическими симптомами. Причем человек нередко жалуется именно на тело, даже не связывая это с тревогой. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, организм включают режим «реальная угроза», хотя никакой опасности вокруг нет. Вы можете спокойно сидеть дома, а сердце колотится как перед прыжком с парашютом. И это не «кажется», это реальные физиологические реакции. Хорошая новость: на начальном этапе с таким состоянием можно и нужно справляться без таблеток.

Медик подчеркнул, что самый простой способ «обмануть» мозг — переключить его на скучную, но конкретную задачу. Например, найти и посчитать вокруг себя все предметы красного цвета. Или начать дышать осознанно: медленный вдох, выдох еще медленнее. Эти техники работают в любом месте — в офисе, в метро, перед сном. Они не лечат причину, но сбивают острый приступ и возвращают контроль над телом.

По его мнению, если тревога не уходит, а самодеятельность с лекарствами — это уже риск. Но препараты, которые посоветовала подруга, могут иметь другую дозировку, противопоказания и срок действия. В худшем случае они не только не помогут, но и усилят тревогу или навредят психике.

