Потеря связи в Москве: психолог объяснил, почему москвичи тревожатся из-за сбоев интернета

С начала марта москвичи то и дело ловят себя на нервном поглядывании в угол экрана: интернет то пропадает, то работает через раз. Технические сбои вызывают не просто раздражение, а самую настоящую тревогу, и у этого, как объяснил психолог Александр Клочков в эфире радио Sputnik, есть глубокие причины. Мы настолько привыкли держать всю жизнь в смартфоне, что внезапная потеря связи воспринимается организмом как потеря контроля над реальностью.

По словам профессора, проблема не в том, что мы не можем полистать ленту, а в том, что в моменте становимся беспомощными. Мы не можем написать на работу, значит, под угрозой финансовая стабильность. Не можем проверить ребенка через систему умного дома или «маячок» — страх за близких усиливается. Вся современная жизнь завязана на удаленном контроле, и когда этот якорь обрывается, человек оказывается в непривычном вакууме, где нужно действовать по-старому — звонить, договариваться, ходить ногами.

Особенно тяжело, отмечает психолог, приходится молодому поколению. Многие из них просто не умеют вести диалог в реальности, решать проблемы без мессенджеров и чувствовать себя уверенно без виртуальной подпитки. Для них потеря связи — это не просто техническая накладка, а личностный вызов, к которому они не готовы.

По мнению эксперта, когда интернет отключают, мы пугаемся не столько отсутствия развлечений, сколько того, что наша система безопасности, выстроенная вокруг гаджетов, дает сбой. И пока одни ждут восстановления связи, другие вынуждены вспоминать навыки, которые, казалось, ушли в прошлое вместе с кнопочными телефонами. Но, как напоминает Кремль, все ограничения происходят строго в рамках закона — и, видимо, к этому нам тоже придется адаптироваться.

Ранее эксперт оценил вероятность появления закрытого «Чебурнета» в России.