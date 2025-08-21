Врач раскрыл статистику глазных патологий в России

Современный образ жизни становится ключевым фактором риска для здоровья глаз. Как отмечает профессор Игорь Азнаурян, руководитель детских глазных клиник «Ясный Взор», распространенность офтальмологических патологий в России достигла критических показателей. Близорукость охватила уже половину населения, причем в мегаполисах этот показатель достигает 50%, что напрямую связано с чрезмерным увлечением гаджетами. Об этом сообщает радио Sputnik.

По его словам, среди возрастных патологий лидируют глаукома и катаракта. Первая диагностирована у 1,3 млн россиян, причем тревожной тенденцией стало омоложение заболевания — оно все чаще встречается среди подростков. Катаракта, традиционно считавшаяся проблемой пожилых, теперь обнаруживается у 8,4% трудоспособного населения, чему способствует рост диабета и других системных заболеваний.

Медик добавил, что цифровизация жизни породила новые вызовы: синдром сухого глаза поражает 65% пользователей компьютеров, а различные формы конъюнктивитов составляют почти 12% от всех обращений к офтальмологам. Опасность этих состояний в том, что самолечение может привести к серьезным осложнениям — от кератита до необратимых повреждений зрительного нерва.

