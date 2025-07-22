Красные глаза: когда безобидный симптом становится опасным сигналом

Доцент кафедры офтальмологии имени академика А. П. Нестерова Института клинической медицины Пироговского Университета Джамиля Ловпаче сообщила о том, что покраснение глаз может свидетельствовать о серьёзных проблемах с сердечно-сосудистой системой, пишет « Газета.ru ».

По словам специалиста, расширенные сосуды глаз часто являются индикатором хронических заболеваний с выраженным сосудистым компонентом. К таким заболеваниям относятся гипертоническая болезнь, атеросклероз, сахарный диабет и глаукома. При этих состояниях происходит деформация сосудистой стенки, которая становится ломкой. В результате изменения давления или застойных явлений может произойти увеличение объёма сосудов и переполнение кровью сосудистого сплетения.

Врач обратила особое внимание на случаи, когда покраснение глаз сопровождается болевыми ощущениями или потерей зрения — как полной, так и частичной. Такие симптомы требуют немедленного обращения к специалисту для постановки точного диагноза и назначения соответствующего лечения.

При этом специалист отметила, что в 97% случаев расширение сосудов вызвано внешними факторами: воздействием сухого или холодного воздуха, ветра, пыли, табачного дыма. Также среди причин могут быть синдром сухого глаза, воспалительные процессы, локальные травмы, аллергические реакции, утомление и недосып.

В медицинской практике покраснение глаз, при котором происходит расширение кровеносных сосудов и изменение цвета слизистой оболочки, обозначается термином «инъекция».

Ранее сообщалось, что эксперт раскрыла правду о темных очках с маркетплейсов.