Врач раскрыла опасность регулярной слабости

Необъяснимая усталость, одышка при привычных нагрузках и внезапная тяга к мелу или бензину — не просто «сезонная хандра». Врач-гематолог Светлана Бычкова предупреждает: эти симптомы могут сигнализировать о развитии анемии, которая долго маскируется под утомление. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, классическими признаками анемии являются стойкая слабость, озноб, «мушки» перед глазами, учащенное сердцебиение, а также одышка при подъеме по лестнице. Кроме того, неочевидные симптомы анемии – это желание грызть лед, нюхать бензин, есть мел, что в свою очередь связано с дефицитом железа. Также у женщин анемия часто провоцируется обильными менструациями. У мужчин любое снижение гемоглобина — тревожный звонок, требующий срочного поиска опухолей, язв или скрытых кровопотерь.

Медик подчеркнула, что анемия — не болезнь, а сигнальная система. Даже слабые симптомы, то есть утомляемость и одышка, — повод сдать ОАК. Женщинам важно контролировать ферритин при менструациях, мужчинам — экстренно искать причину падения гемоглобина. Отказ от «самолечения усталостью» и своевременная диагностика предотвратят кислородное голодание органов и выявят скрытые угрозы.

Ранее врач назвал опасную болезнь, часто выявляемую по обычному анализу крови.