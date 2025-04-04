Врач назвал опасную болезнь, часто выявляемую по обычному анализу крови

Миелома — злокачественная опухоль из плазматических клеток, вредящая кровеносной системе. Сдача анализов помогает выявить недуг, а также начать лечение еще на ранних стадиях. В результатах врачи могут обратить внимание на наличие парапротеинов в крови, низкий альбумин, анемию или лейкопению.

Как пояснил Митраков, миелома не имеет специфических симптомов, а также любит маскироваться.

«Например, миелому часто можно перепутать с обычной усталостью и упадком сил. Все из-за того, что диагноз часто сопровождается упадком сил, слабостью и повышенной утомляемостью. Также миелома может маскироваться под артрит, остеохондроз или возрастные изменения в организме», — отметил эксперт.

Выявить заболевание может также электрофорез или биопсия, однако часто эти обследования не включены в плановые проверки людей.

Ранее сообщалось, что один вид кашля оказался признаком опасных заболеваний.