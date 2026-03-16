Врач рассказал, какой рацион помогает работе мозга

Невролог, врач-эксперт «СМ-Клиники» Кирилл Алмазов перечислил в разговоре с « Лентой.ру », какие продукты помогают поддерживать память и работу мозга.

По словам специалиста, одной из частых причин ухудшения памяти остается дефицит железа. Для восполнения этого микроэлемента врач рекомендует регулярно включать в рацион продукты с гемовым железом — прежде всего красное мясо, а также свиную и говяжью печень. Негемовое железо, которое также важно для организма, содержится в орехах, бобовых, шпинате и гречке.

Для полноценной работы нервной системы эксперт советует употреблять источники жирных кислот, участвующих в передаче нервных импульсов. К таким продуктам относятся жирная рыба, включая лосось и скумбрию, а также льняное и оливковое масла и грецкие орехи.

Кроме того, невролог подчеркнул значение витаминов группы B, холина, фолатов, магния и цинка. Эти вещества можно получить из яиц, зеленых овощей, круп, бобовых и тыквенных семян.

Отдельно врач отметил роль антиоксидантов, которые помогают замедлять окислительные процессы и поддерживать восстановление нервных клеток. Наиболее богаты ими ягоды, какао и зеленый чай.

По мнению специалиста, сбалансированный рацион остается одним из ключевых факторов сохранения когнитивных функций и профилактики возрастных изменений памяти.

