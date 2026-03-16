Вкусовая адаптация: диетолог объяснила, как полюбить нелюбимые продукты

Сколько раз мы зарекались: «Ненавижу брокколи», «Творог — это не еда», «Рыба только в кошачьей миске». Но, оказывается, заставить себя полюбить полезный продукт все-таки можно — и это не магия, а наука. Врач-диетолог Александра Разаренова в интервью радио Sputnik объяснила , как работает вкусовая адаптация и почему насиловать себя за обеденным столом не только вредно, но и бессмысленно.

По ее словам, механизм привыкания к еде заложен в нас с младенчества. Когда ребенку вводят прикорм, новое блюдо предлагают раз за разом — не меньше 10–12 раз. Малыш мнет еду руками, размазывает по тарелке, изучает запах и текстуру, и постепенно незнакомый объект становится своим. Точно так же работает и взрослый мозг, только мы, в отличие от детей, часто сдаемся после первой неудачной пробы.

Медик добавила, что для устойчивого результата, по словам диетолога, нужно от 8 до 15 контактов с продуктом, причем в спокойной обстановке. Если пробовать новое в стрессе, на бегу или в плохом настроении, можно закрепить негативную ассоциацию навсегда. Важно идти не через силу, а через мягкое знакомство: добавлять непривычный ингредиент крошечными порциями в любимые блюда, менять способ приготовления — вместо вареного попробовать запеченное, вместо кусочков — пюре или суп.

По ее мнению, расширять рацион можно без мучений. Кишечная микрофлора, как и мозг, тоже адаптируется постепенно, и, если дать ей время, она научится извлекать пользу даже из тех продуктов, которые раньше казались несъедобными. Главное — терпение, аккуратность и немного кулинарного творчества.

