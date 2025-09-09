Врач рассказал, кому не нужно пить глистогонное для профилактики

Инфекционист развеял популярный миф о необходимости профилактики глистов у городских жителей. Врач подчеркнул, что необоснованный прием препаратов может нанести вред здоровью. Об этом сообщает издание Terra , цитируя специалиста.

Врач-инфекционист Филипе Пиастрелли заявил, что профилактический прием препаратов от глистов для жителей городов нецелесообразен. По словам специалиста, такая практика была актуальна в прошлом, когда санитарные условия были хуже.

В настоящее время, как отметил Пиастрелли, городским жителям, живущим в условиях хорошей санитарии, прием противопаразитарных средств не принесет пользы и может вызвать побочные эффекты. При этом в районах с высоким риском заражения глистами подобные меры необходимы, но под контролем врача.

