Врач рассказал о риске переломов из-за избытка витамина А

Врач-гериатр предупредил людей старше 50 лет о серьезных рисках, связанных с бесконтрольным приемом витамина А. Специалист подчеркнул, что избыток этого вещества может привести к хрупкости костей и проблемам с печенью. Об этом сообщает издание El Español.

По словам Кристофера Нормана, многие люди в зрелом возрасте начинают активно принимать биодобавки для поддержания здоровья. Однако последние научные работы демонстрируют, что необходимый объем витамина А обычно поступает в организм при разнообразном рационе питания.

Медик призвал с осторожностью относиться к дополнительному приему этого витамина. Он объяснил, что превышение дозировки способно уменьшить плотность костной ткани, создать нагрузку на печень и спровоцировать суставные боли.

Кроме того, переизбыток витамина А повышает вероятность переломов и нарушает координацию движений. Эти последствия представляют особую опасность для людей после пятидесяти лет.

