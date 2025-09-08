Врач рассказала, что нужно брать с собой в лес для спасения жизни

Перед одиночным походом в лес стоит запастись средствами первой необходимости. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявила врач-эксперт Нина Зубова.

Россиян предупреждают о потенциальных опасностях лесных прогулок. Врач Нина Зубова рекомендует быть готовым к встрече с ядовитыми растениями, змеями и насекомыми, а также к риску переохлаждения или перегрева. Аллергикам следует быть особенно внимательными.

Зубова советует, собираясь в лес, обязательно положить в рюкзак антисептик, антигистаминные препараты, активированный уголь, навигатор, воду, фонарик и спички. Пинцет может пригодиться для удаления клеща, а жгут или давящая повязка — для остановки кровотечения.

Беременным женщинам, особенно на поздних сроках, а также людям с эпилепсией или психическими расстройствами лучше воздержаться от одиночных походов в лес. То же самое касается пациентов с диабетом и заболеваниями легких.

