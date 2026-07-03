Диабет «помолодел» в России: среди людей до 35 лет его стали выявлять вдвое чаще

Доцент кафедры эндокринологии и диабетологии Института непрерывного образования и профессионального развития Пироговского Университета Галина Страхова сообщила « Известиям », что за последние десять лет диабет в России значительно «помолодел»: у граждан до 35 лет его стали диагностировать в два раза чаще. При этом, как уточнила эксперт, реальная выявляемость заболевания среди молодежи составляет лишь 20%.

Страхова отметила, что рост заболеваемости происходит в основном за счет диабета второго типа, который раньше считался болезнью пожилых людей. Основатель «Фонда борьбы с диабетом» Тимур Николаев добавил, что сегодня диабет второго типа диагностируют даже у младенцев. По его словам, дети заболевают массово.

В числе ключевых факторов эксперты назвали культуру питания в семьях: родители часто сами неправильно питаются и не контролируют рацион детей. Врачи, опрошенные изданием, также указали на рост ожирения, нездоровое питание и недостаток физической активности. Особенно в группе риска, по их мнению, находится молодежь, ведущая сидячий офисный образ жизни.

Ранее сообщалось, что в России сократилась профзаболеваемость.