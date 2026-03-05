Врач рассказала, какие продукты защищают иммунитет лучше таблеток

Врач-гастроэнтеролог Вероника Корнилова в беседе с aif.ru объяснила, почему продукты, прошедшие ферментацию (например, квашеная капуста), превосходят по полезности свежие овощи.

«Ферментация — это естественный процесс брожения, при котором полезные микроорганизмы, бактерии или грибки, расщепляют сахара, превращая их в органические кислоты — молочную, пропионовую, уксусную. Они и есть натуральные консерванты, защищающие продукт от порчи и придающие ей новые вкусы и большую пищевую ценность», — рассказала эксперт.

В отличие от жарки, варки или маринования в уксусе, ферментация делает продукт «живым». В нем появляются ценные бактерии, поддерживающие здоровье желудочно-кишечного тракта.

«Так, например, аскорбиновая кислота, теряющаяся при термической обработке, в квашеных овощах остается практически на том же уровне, что и в свежем продукте, а ее биодоступность даже возрастает. К тому же после ферментации, многие полезные бактерии дополнительно обогащают продукт витаминами группы В, К и С», — замечает Корнилова.

Такие продукты выступают в роли природных пробиотиков, укрепляя иммунитет и улучшая микрофлору кишечника. Многие из них также обладают антимикробным действием. Помимо квашеной капусты, к этой категории относятся соленые огурцы, домашний йогурт и острая капуста кимчи.

