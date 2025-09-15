Врач рассказала, кому нельзя есть виноград

Эта ягода, богатая природными сахарами, имеет ряд строгих противопоказаний. От её употребления следует отказаться в фазе обострения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также лицам, страдающим сахарным диабетом, гипертонической болезнью и ожирением.

Даже при отсутствии перечисленных заболеваний, чтобы избежать процессов брожения и дискомфорта в кишечнике, диетолог советует есть виноград отдельно от других продуктов, за исключением, пожалуй, иных сладких фруктов. Кроме того, специалист не рекомендует употреблять эту сладкую ягоду в вечерние часы. Это связано с тем, что к концу дня естественная выработка инсулина в организме снижается, что значительно затрудняет переработку большого количества углеводов.

Ранее сообщалось о том, что терапевт Шафикова: помидоры снижают риск развития рака.