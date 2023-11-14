Врач рассказал об опасностях безалкогольных напитков

Американский врач Стюарт Фишер заявил, что безалкогольные напитки, содержащие в составе кофеин, могут негативно сказываться на сердце и сосудах. Его слова передает британское издание The Daily Mail .

Фишер предупредил, что большинство безалкогольных напитков содержит большое количество кофеина в составе. Он подчеркнул, что зачастую такие продукты позиционируются, как «тонизирующие» и «полезные», но они влекут за собой ряд рисков. По словам врача, концентрация кофеина в таких напитках намного выше, чем в самом кофе.

Фишер также подчеркнул, что употребление более четырехсот миллиграммов кофеина ежесуточно может вызывать боли в голове, раздражительность, бессонницу, тахикардию, усталость и тремор в мышцах.