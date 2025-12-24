Врач развеял популярный миф о профилактике похмелья

Популярные методы борьбы с похмельем, такие как интенсивная пробежка или посещение сауны, на самом деле не помогают организму избавиться от токсинов алкоголя. К такому выводу в беседе с The Guardian пришел профессор анатомии Адам Тейлор.

По его словам, токсичные вещества, образующиеся при расщеплении спиртного, перерабатываются печенью и выводятся из организма естественным путем — с мочой или калом.

Потовые железы не участвуют в этом процессе, поэтому усиленное потоотделение в сауне или во время тренировки не способствует детоксикации.

Тем не менее, физическая активность и банные процедуры могут временно облегчить общее состояние. Они повышают уровень эндорфинов и снижают уровень гормона стресса кортизола.

Кроме того, спорт и сауна усиливают кровообращение, расслабляют мышцы и стимулируют нервную систему. Это помогает смягчить некоторые симптомы похмелья.

Крайне важно помнить о гидратации, отмечает специалист. При похмелье организм часто обезвожен, а усиленное потоотделение только усугубляет эту проблему. Поэтому необходимо восполнять потерю жидкости, употребляя достаточное количество воды.

Ранее главный нарколог Москвы Антон Масякин назвал «похмеление» опасным заблуждением и маркером зависимости.