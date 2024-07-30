Врач развеяла миф о необходимости и пользе завтрака

С самого раннего детства нам твердят, что завтрак — это главный прием пищи за весь день, и пропускать его никак нельзя. Однако все не так однозначно, как могло бы показаться. Врач-эндокринолог Видновской клинической больницы Мария Калошина развеяла этот миф.

По словам специалиста, весьма сомнительно считать, что завтракать необходимо сразу после пробуждения, так как это ускоряет метаболизм.

«На самом деле лучший критерий для времени первого приема пищи — это наличие аппетита. Не стоит впихивать в себя так называемую обязательную порцию еды. Завтракать можно и нужно тогда, когда хочется. Нет ничего страшного, если вы решите поесть не сразу после пробуждения, а через пару часов или ближе к обеду, когда вам этого действительно захочется», — пояснила терапевт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Кроме того, врач отметила, что существует рекомендуемый перечень продуктов для первого приема пищи.

«Лучше всего начинать день со стакана питьевой воды комнатной температуры, а через 20-30 минут порадовать организм блюдом, включающим в первую очередь белки: яйца, творог, бобовые, рыба. Углеводы — то есть каши, причем не быстрого приготовления, цельнозерновой хлеб. И, наконец, полезные жиры: например, сливочное масло», — уточнила эксперт.

Эндокринолог не советует пить на голодный желудок фруктовые соки или кофе с сахаром.

«Так вы получите порцию глюкозы, которая даст недолгое чувство насыщения и аукнется избыточным весом. И забудьте о хлопьях, колечках и хрустящих шариках, в составе которых в избытке сахар и мука. После такого завтрака вас вскоре потянет на перекусы, что также не лучшим образом скажется на фигуре», — заключила Калошина.

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