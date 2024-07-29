«Вирус не передается от человека к человеку»: заслуженный врач РФ пояснил, как распространяется лихорадка Западного Нила

В Татарстане зафиксировано шесть случаев заболевания экзотической лихорадкой Западного Нила. Одного пациента уже выписали, остальные продолжают лечение в больнице. Заслуженный врач РФ, главврач домодедовской больницы Андрей Осипов рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» есть ли риск, что заболевание доберется до Московской области.

Прежде всего, медик напомнил, что человек не может напрямую заразить другого человека этим заболеванием. Однако существуют другие пути передачи инфекции.

«Изначально резервуаром лихорадки являются птицы. Комары пьют их кровь и вместе с этим становятся переносчиками инфекции. Затем, при укусе человека, могут заразить и его. Дальше люди не могут передать инфекцию ни одним из путей. Но если комар укусит больного, а затем здорового человека, то риск заражения есть, его нельзя исключать», — пояснил Осипов.

Однако нет никаких предпосылок для того, чтобы заболевание добралось в Московскую область из Татарстана. Более вероятный сценарий — если лихорадку завезет турист, но Роспотребнадзор принимает все меры для защиты от особо опасных инфекций.

«Заболевание протекает очень тяжело. Последняя крупная вспышка была в Волгоградской области в 1998 году, я был там и работал с пациентами. Тогда было более 800 заболевших, и из них 40 человек скончались. Сейчас ситуация иная. В Подмосковье был один случай заражения в 2018 году», — добавил Осипов.

Врач напомнил, что симптомами лихорадки Западного Нила являются высокая температура, слабость, ломота в теле, боли в животе, нарушение стула, резкая головная боль и рвота на второй день болезни. При появлении подобных недомоганий нужно обращаться к врачу незамедлительно.

Ранее мы рассказали, кто находится в группе риска заболеваемости смертоносной лихорадкой Западного Нила.