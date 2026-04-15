Врач развеяла миф о вреде хлеба: главная опасность не в нем самом, а в том, что он вытесняет из вашей тарелки

Врач общей практики Елена Павлова в беседе с « ФедералПресс » развеяла распространенный миф о безусловном вреде хлебобулочных изделий. По ее словам, сам по себе хлеб не представляет угрозы для здоровья большинства людей, а основные риски возникают лишь тогда, когда мучные продукты начинают вытеснять из рациона более питательную пищу, а также из-за их неоптимального состава — избытка быстрых углеводов, сахара, соли и жиров при дефиците клетчатки и белка.

Павлова пояснила, что главный минус хлебобулочных изделий кроется в их влиянии на уровень глюкозы и чувство насыщения. Она отметила, что рафинированная мука и продукты с добавленным сахаром способны вызывать резкие скачки сахара в крови, что особенно заметно у людей с преддиабетом, диабетом второго типа, инсулинорезистентностью или склонностью к перееданию сладкого. Кроме того, специалист обратила внимание на качество жиров и количество соли в выпечке: по ее словам, сдоба и изделия с кремом часто содержат насыщенные, а иногда и трансжиры, а также избыток соли и сахара. Избыток соли может ухудшать контроль артериального давления, а большое количество насыщенных жиров негативно сказывается на липидном профиле.

Врач подчеркнула, что хлебобулочные изделия вполне допустимы в рационе, если они соответствуют нескольким критериям: приготовлены из цельнозерновой муки или цельного зерна, содержат умеренное количество сахара и соли, не включают избыточных или вредных жиров и употребляются разумными порциями как часть основного приема пищи, а не в качестве постоянных перекусов. Универсальной нормы потребления, по словам Павловой, не существует — все зависит от возраста, уровня активности, состояния здоровья и общей структуры питания. Однако она предупредила, что чем больше в рационе хлеба, тем меньше в нем места для овощей, белковых продуктов и клетчатки, что и создает основной риск для здоровья.