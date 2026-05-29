Врач Рунихина сравнила посещение театров с приемом лекарств для мозга

Как отметила специалист, поддержанию ментального здоровья эффективно способствуют систематические визиты в театры, музеи, на выставки и концерты музыкальных коллективов. Культурные мероприятия относятся к категории инструментальной функциональной активности. Кроме того, они оказывают тренирующий эффект, который помогает сохранять когнитивные и физические функции на хорошем уровне.

Рунихина обратила внимание, что многие люди пожилого возраста ведут преимущественно сидячий образ жизни. Посещение культурных событий в таком случае становится возможностью проявить свою «крепость», самостоятельность и деятельную позицию.

Относиться к советам врача ходить в театры необходимо столь же серьезно, как и к предписаниям о регулярном приеме лекарственных средств, резюмировала гериатр.

