Врач Руженцова дала рекомендации по подготовке к появлению нового штамма коронавируса

В связи с ростом заболеваемости новым штаммом коронавируса возобновляется работа covid-госпиталей. Врач-инфекционист Татьяна Руженцова рассказала, как людям с ослабленным иммунитетом, хроническими заболеваниями подготовиться к сезонному вирусному всплеску. Об этом сообщают Аrgumenti.ru .

По ее словам, подъем заболеваемости респираторными инфекциями регистрируется ежегодно.

Медик рекомендовала провести оценку собственного иммунитета к этому вирусу и при необходимости вакцинироваться.

По ее мнению, также сократить до минимума контакты с больными респираторными заболеваниями, а также высыпаться, соблюдать режим дня, совершать физические нагрузки на свежем воздухе.